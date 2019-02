Tribunal valida que INE organice elección en Puebla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la decisión del INE de ejercer la facultad de “asunción total” para organizar las elecciones extraordinarias de gobernador y cinco municipios en Puebla.Además avaló que sea el propio Tribunal Electoral quien conozca las impugnaciones que surjan en este proceso.Ello al resolver y desechar un recurso de inconformidad que interpusieron Norma Angélica Sandoval Sánchez y Jesús Gerardo Saravia Rivera, magistrados del Tribunal Electoral de Puebla.Los magistrados impugnaron el documento en el cual se basó la consejera Pamela San Martín, del INE, para afirmar que el citado Tribunal local no sería competente para conocer de los procesos electorales extraordinarios que organizará la autoridad electoral nacional.Los magistrados de Puebla también impugnaron la resolución INE/CG40/2019 del Consejo General del INE por el que ejerce asunción total, para llevar a cabo el proceso electoral local extraordinario 2019 en dicha entidad.La determinación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de ejercer la facultad de asunción total de la jornada comicial en Puebla para elegir al gobernador, ante el fallecimiento por accidente de Martha Erika Alonso, se tomó el 6 de febrero.El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que si bien los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla tienen la facultad y legitimación para impugnar esas decisiones lo alegado se considera improcedente.En el marco de la sesión de este miércoles, expuso que los planteamientos y argumentos de los magistrados de Puebla son improcedentes porque lo que proponen no tienen la razón, “ya que es la propia Constitución la que establece que cuando el INE ejerce la asunción de organizar elecciones en los estados será el TEPJF quien conocerá las impugnaciones que surjan en estos procesos".Asimismo el pleno del máximo tribunal electoral del país acordó sobreseer el tema de las declaraciones de la consejera Pamela San Martín, en el sentido de que será el TEPJF y no el Tribunal Electoral de Puebla quien conozca de las controversias e impugnaciones en las elecciones extraordinarias en ese estado.