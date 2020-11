Tricolor da a conocer lista para amistosos con Corea del Sur y Japón

Escuchar Nota

.-, con la salida del delanteroy el retorno de, el 14 y 17 de noviembre, respectivamente.porque no pudo salir de Italia debido a la pandemia.Pulido, atacante del, no apareció en este llamado, probablemente porque así lo negoció el club conAdemás aparecen, quienes no habían estado en la anterior convocatoria.Los otros 2 que no repitieron de la convocatoria pasada a ésta fueron, quien ha tenido poca participación.Otro que vuelve es