Trino Camacho y Gil Gamés dan instrucciones para vivir en la 4T

“Creo que Gil Gamés tiene la misma concepción que Jorge Ibargüengoitia sobre el humor, que no es un estado de ánimo, sino que es una actitud ante la vida, así que él ha tratado de ser fiel a esa idea de que se pueden tratar problemas serios con cierta irreverencia, humor y cinismo, por eso a través de sus columnas se puede revelar que la realidad política de México es lo suficientemente humorística como para reírnos de ella”, apuntó Pérez Gay.

“López Obrador ya ganó y es presidente, ahora hay que ser críticos otra vez. Los periódicos se están cerrando a moneros, reporteros, editores y quien sea porque no hay una tradición de comprar el papel, pero de alguna manera sí debemos reinventarnos, adaptarnos a los cambios que vienen”, concluyó el monero de Crónicas Marcianas.

Los cambios siempre son difíciles y uno debe aprender a adaptarse o a morir, millones de años de evolución lo han demostrado. Aun así se puede hacer un poco de trampa y transmitir algunos consejos para sobrevivir, especialmente en el México actual, el de la Cuatro T, ese cambio tan prometido y que quizá no tiene conforme a todos, como lo demuestran elA través de un desparpajado humor basado en las columnas de Gamés, Trino busca provocar el debate político y, a partir de ahí, cruzar hacia un pensamiento más crítico socialmente hablando, uno que logre abrir los ojos ante los sucesos del día a día o de meses atrás, en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.O como apuntó Rafael Pérez Gay a Zócalo “sólo hay dos instrucciones en este libro: humor y crítica, porque estoy convencido de que la risa no te aleja de la realidad política y cotidiana, sino que al contrario: te acerca”.Dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer: “toda vida vista a la distancia es trágica, conforme te acercas, se vuele tragicómica y cuando estás frente a ella se desenvuelve una comedia”. Esa frase puede servir para comprender el proyecto de Instrucciones para Sobrevivir a la 4T, ya que busca ser un libro que muestre lo más cerca posible esos enredos y problemas que cruza el país, para que sus lectores –por medio de la risa–, los conozcan.Por su parte Trino, uno de los cartonistas más grandes del país, agregó que “el humor es lo que nos va a mantener a gusto y contentos estos próximos cinco años que vienen, y quién sabe si más. Eso porque muchos comentaristas políticos se han vuelto muy serios y talibanes, porque de pronto hay mucho enojo y mucha furia verbal”.El caricaturista opina que en estas últimas décadas hubo una censura que no tiene que ver con la cuarteadura de la libertad, sino con la falta de humor y recuerda cómo en la década de los 90, muchos de sus cartones políticos fueron comprados por los mismos funcionarios a quienes criticaba, había una libertad y una risa propia.Ahora, señaló, hay una necesidad por descalificar el trabajo de estos dibujantes, hay una seriedad moral y política que no se permite soltar la carcajada ante las burradas que pueden cometerse, pero eso también tiene que ver con el hecho de que “los políticos son bien cínicos”.Pero hay algo más en el ojo y la pluma de los autores para criticar: a la misma sociedad mexicana que se queda impasible ante estos cambios: la corrupción innegable del PRI, la Guerra contra el Narco del PAN, nuevamente la llegada del partido tricolor al poder y su desfachatez que ahora llega con Andrés Manuel “Liopez” Obrador, como lo llama Gil Gamés.Es importante que se miren todas las aristas que conforman una democracia para hacer una crítica concisa y, a partir de ahí, mejorarla, señalan los autores: tanto el pueblo como los políticos y la vida misma son materia para sus columnas y cartones.Sobre la llamada “crisis de los periódicos” que tiene que ver con menos trabajo para los cartonistas y menos espacio para las columnas de opinión para evitar roces con los gobiernos en turno, Trino señala que es una impostura propia de los medios más que de otros ángulos.“No hay cartonistas a quienes se les pida que se haga un cartón de tal manera. Me acuerdo que en la época de Echeverría y López Portillo había dos cartonistas en los que se notaba el verde del chayote, pero ahora veo ciertos cartones que me dan una reminiscencia a eso, y creo que debemos evitar llegar a eso.Instrucciones Para Sobrevivir a la 4TDe Trino Camacho y Gil GamésTusQuets, 2019229 pesos