Triple H revela interés de expandir la WWE por toda Latinoamérica

“Esa es aún una meta, la expansión internacional. Ya sea más con Performance Centers, reclutando nuevos mercados o creando un contenido en una localización específica como hacemos con NXT UK”, expresó Triple H en una teleconferencia previa al evento de este fin de semana.

“El momento en el que estamos ahora es una pandemia global que nos ha impedido hacer muchas cosas y tienes que saber cómo vas a poner a funcionar las cosas cuando salgamos de esta situación. Pero sí, esa es aún una meta…Cuando todo vuelva a su sitio, vamos a estar muy emocionados, contando con esa expansión global también, la cual será muy grande para varios mercados”.

“Fue el momento perfecto para traerlo de regreso porque todos están en su casa. Es gracioso que tomamos la decisión de nombrarlo 'en tu casa' y no fue hasta que tomamos la decisión que me señalaron que la fecha está a un par de días del 25 aniversario del PPV de In Your House. Todo fue solo una feliz coincidencia”.

“Definitivamente podría ser algo que regrese y veremos cuál es el nivel de aceptación y todo lo demás. Si es tan bueno como creo que será, creo que la gente podría exigir que regrese, así que trabajaremos en ello”.

realizará la noche de este domingo su, y antes del evento,quien es parte de la directiva de la compañía, mencionó queo para convertirlos en superestrellas, por ello, no descarta abrir un, repitiendo el esquema que existe en Reino Unido.El vicepresidentedijo que, desafortunadamente, la pandemia detuvo algunos de los planes que se tenían sobre la mesa en cuanto al alcance internacional de la compañía.Pero mientras esos planes están detenidos,para este domingo regresar a sus orígenes, y por ello, la cartelera de NXT TakeOver tiene la denominación In Your House,bajo la denominaciónAunque por ahora es un evento planteado para 2020,no descarta volverlo anual.La cartelera de este domingo comprende el duelo por elentre Adam Cole vs. The Velveteen Dream, así como la lucha por definir a la campeona de NXT entre Charlotte Flair vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai en una lucha de triple amenaza. También se enfrentarán Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross y Finn Balor vs. Damian Priest, así como Keith Lee vs. Johnny Gargano por el título norteamericano de la compañía.