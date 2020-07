Tristeza e impotencia ante la desaparición del Saltillo Soccer

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Joel de León Acosta, junto con el propietario Luis Sánchez, fueron los artífices del regreso del emblema llamado Saltillo Soccer hace cinco años, con el objetivo de revivir viejas glorias desde la Tercera División; la crisis económica hizo insostenible el proyecto, por lo que nuevamente la “SS” perecerá y será el futuro el que indique sí volverá a revivir.



En charla exclusiva, el estratega de los Coyotes, y quien fuera parte del Saltillo Soccer en la época de los 90 durante su estancia en la Primera A, mencionó que más allá de la tristeza que provoca la desaparición de la institución, siente impotencia al no poder continuar con un equipo que es tradición en el futbol saltillense.



“Da cierta tristeza e impotencia por el hecho de no poder continuar, el equipo no podrá seguir para el próximo torneo, obviamente la tristeza surge por no cumplir el objetivo que nos trazamos, que era el ascenso, siempre estuvimos más cerca, pero se entiende la situación y no nos queda más que apoyar a la gente que estuvo atrás del proyecto, que en este caso es Luis Sánchez”, comentó.



Muchos pensaron que el Saltillo Soccer saldría beneficiado por la fusión con el Saltillo FC, sin embargo, De León Acosta afirma que, en cuanto a lo deportivo, dicha unión nunca existió, que únicamente quedó en el nombre, mas no considera que eso haya sido perjudicial o benéfico para la franquicia de Tercera.



“No sé qué tanto haya beneficiado o perjudicado al equipo (la fusión con el Saltillo FC), lo que sí siento es que no pasó nada realmente, la fusión existió en cuanto a la localidad y fue más que todo en nombre, a la hora de tocar el tema deportivo no pasó gran cosa, me atrevería a decir que el último equipo se vio muy mermado”, declaró el exjugador del Saltillo Soccer.







Acusa falta de unión



A lo largo de la historia del balompié saltillense, múltiples equipos han caído en su objetivo de consolidarse en la ciudad. Joel de León atribuye dicho fenómeno a la falta de unión en el gremio, ya que sí todos los involucrados se mantuvieran en un mismo objetivo, la historia sería distinta.



“La falta de unión, sí todos se unieran en cuanto a los que han estado dentro de un proyecto de futbol, con los mismos criterios, con la misma filosofía, con una misma visión, las cosas serían diferentes, cada quien jala para donde creen que es conveniente y lejos de unirse y pensar en un mismo proyecto, se alejan y eso ha sido clave para que no duren los proyectos”, sentenció Juan de León para Zócalo Deportes.