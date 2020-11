Triunfa BTS en MTV EMA; se lleva el premio a Mejor Grupo

Escuchar Nota

CDMX-. Pese a la pandemia que los ha tenido alejados de los shows en vivo, la banda de K- Pop BTS tuvo pruebas del cariño de sus fans europeos, que la llevaron a convertirse en la mayor ganadora de los premios MTV EMA 2020.



La agrupación fue la más aclamada en la ceremonia de este domingo, donde no hubo público en vivo, sus agradecimientos se dieron por video y el accesorio que no podía faltar en músicos y bailarines fueron los cubrebocas.



Los cuatro premios de los surcoreanos fueron a Mejor Canción por Dynamite, Mejor Grupo, Fans y Concierto Virtual en Vivo por Bang Bang Con: The Live.



“Queremos mandarle un gran saludo a nuestros fans; nuestra música y actuaciones son para ustedes. Nos hemos esforzado por ser un grupo que toca corazones, gente y les damos esperanza”, dijo la banda ganadora de Mejor Grupo.



Pese a que Lady Gaga era la artista más nominada en siete categorías, solo se quedó con el premio a Mejor Artista, mientras que la colombiana Karol G se impuso en dos categorías: Artista Latina y Colaboración por Tusa, que alistó junto a Nicki Minaj.







Pese a la distancia, los números musicales a remotos brillaron, ya fuera por juegos de luces y la creatividad, como la de Doja Cat, quien salió de una televisión en un campo lleno de flores, o por el riesgo, como el que corrió Yungblud, al aparecer colgado del techo.



Y quien mandó el mensaje más político durante el evento fue el rapero afroamericano DaBaby, que usó su actuación para simular una brutal detención policiaca, como las que provocaron las protestas del movimiento Black Lives Matter.



Además de conducir la gala, Little Mix también deleitó con su propia presentación musical.



El show cerró con el acto de Sara Larsson.