Triunfa en Nueva York la soprano mexicana Denis Vélez Luna

"Sí me influyó la música popular y siento que mucha de la musicalidad que traigo viene de ahí. Así que, para mí, la música popular y la música clásica no están separadas, aunque es cierto que la gente difícilmente podría consumirla porque la ópera no es mexicana”, dijo.

La soprano(Puebla, 1992) se convirtió ayer en laque organiza el(MONC, por sus siglas en inglés).Vía telefónica aseguró a Excélsior que el premio la ha llenado de mucha felicidad y recordó que el sábado 7 de marzo volverá a nuestro país para cantar al lado del tenor, en la gala del XLa joven interprete recibió por el, que compartió con otros cuatro cantantes, un premio por 25 mil dólares que recibió de manos del tenor Javier Camarena.El jurado estuvo integrado por Sophie de Lint, directora de la Dutch National Opera; Ian Derrer, gerente del Dallas Opera; Jonathan Friend, administrador artístico del Metropolitan Opera; y Gregory Henkel, director artístico del San Francisco Opera.Así como Sophie Joyce, directora del Lindemann Young Artist Development Program, del Metropolitan Opera; Melissa Wegner, directora ejecutiva del Monc; y Diane Zola, asistente general de la misma casa.Cabe apuntar que dichas audiciones se realizan desde 1954 y son observadas por, para descubrir a las jóvenes promesas de la ópera.Vélez Luna ha tenido un exitoso año, luego de que en, realizado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.Aunado a esto, anunció a este diario hace unas semanas que también fue elegida para integrarse alpara el periodo 2020-2021, dirigido por la prestigiosa soprano Renée Fleming, donde también se encuentra el tenor lagunero Mario Rojas, quien egresará en este año.Vélez Luna, que inició su educación musical con Octavio Arévalo, también obtuvo el primer lugar en la Región de la Costa del Golfo de las eliminatorias delEn 2018 también fue ganadora en las eliminatorias de este mismo concurso celebrado, en 2018, en San Miguel de Allende.Su repertorio incluye Le nozze di Figaro (Contessa y Susanna), Bastián y Bastiana (Bastiana) y Così fan Tutte (Fiordiligi) de W. A. Mozart, así como L’elisir d’amore (Adina) de Gaetano Donizetti, y La Bohème de Puccini.En una entrevista reciente con este diario, la joven soprano que ya promete en la escena internacional, confesó que ella es la suma de lay de loscon piezas clásicas utilizadas para las cintas de Walt Disney.Reconoció que su acercamiento a la música clásica llegó hace apenas una década, cuando cumplió los 17 años y descubrió el universo de la lírica, aunque la base de su educación musical y sentimental proviene del bolero y de artistas como José Alfredo Jiménez, José José, Luis Miguel y Juan Gabriel.Denis Vélez ha sido alumna del tenor Octavio Arévalo, Héctor Sosa y Eugenia Garza, y asegura que la huella popular ha sido vital en su carrera.E insiste en que la música popular no está peleada con la ópera y mucho menos a la hora de cantar. “Es cierto que al principio yo quería cantar música popular, pero me llegó la ópera y me eligió”, apuntó.