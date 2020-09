Triunfa Lalo Urbina en Survivor México

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En la última semana de Survivor México, las emociones estuvieron al límite, ya que los cinco participantes que quedaban se enfrentaron a muerte por quedar en la Gran Final.



El jueves, Lalo Urbina ganó el primer collar de inmunidad individual y Jero el segundo, por lo que en el último concejo, Miguel Ángel y Melannie fueron sentenciados a duelo de eliminación. La jalisciense dio un gran esfuerzo, pero no el suficiente, y se convirtió en la undécima eliminada.



Los cuatro intocables, como se hicieron llamar, celebraron que su estrategia haya dado resultado, pero sabían también que uno de ellos no llegaría a la final.



El viernes se jugó por los dos últimos collares de inmunidad, el primero en asegurar su pase a la final fue Lalo, quien lo recibió con emoción y mucha gratitud. Así fue que Duggan, Jero y “Mike” se enfrentaron a un penúltimo duelo de eliminación; Jero perdió la prueba y se despidió de sus compañeros.







Duggan, Miguel Ángel y Lalo llegaron a la etapa final. Lalo ganó la última recompensa que fue un viaje a Las Vegas así como el último collar de inmunidad, el más preciado de todos, ya que lo convirtió en uno de los dos finalistas.



Ximena y Miguel se enfrentaron entonces para saber quién de ellos sería el segundo finalista. Fue un gran duelo ya que ambos hicieron un esfuerzo máximo, pero en un momento “Mike” se desconcentró y quedó eliminado.



Lalo Urbina y Ximena Duggan, los finalistas del reality, se enfrentaron al último y definitivo duelo por el gran premio de los 2 millones de pesos.



Tras haber corrido el primer de seis circuitos, Duggan se lastimó la rodilla, pero eso no le impidió dar una fuerte batalla; de manera contundente, Lalo consiguió primero los seis banderines que se necesitaban, convirtiéndose en el absoluto ganador y el máximo sobreviviente de la competencia.