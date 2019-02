Triunfa The 1975 en los Brit Awards

El grupo de pop The 1975 fue el gran ganador de la entrega 39 de los Brit Awards. La banda se llevó los premios a Mejor Álbum y Mejor Grupo Británico este miércoles en Londres.La intérprete Jorja Smith se alzó con el galardón a Mejor Artista Británica; mientras que George Ezra superó a Sam Smith y se galardonó como Artista Británico.La gala arrancó con la actuación de Hugh Jackman, quien desplegó su número The Greatest Showman en una interpretación acompañada por un nutrido número de bailarines y contorsionistas, así como de fuegos artificiales y confeti.El actor Jack Whitehall y el delantero de Liverpool, Daniel Sturridge fueron algunos de los presentadores del evento.La O2 Arena de Londres también contó con el número musical de Little Mix y su canción Women like Me.Tom Walker fue nombrado artista revelación del año.“Oh, Dios mío, gracias a todo el que escucha mi música. Es un absoluto honor y un privilegio. Los amo”, exclamó en su discurso.Drake fue nombrado Artista Internacional; Ariana Grande triunfó como Mejor Artista Internacional Femenina; el Grupo Internacional fue para The Carters.Ed Sheeran portó el Brit al Éxito Global, gracias a su álbum Divide.La nota de color la dio el actor Jared Leto, quien apareció en escena con unas botas rojas con tacón, americana sin camisa ni camiseta y un collar para presentar el Brit el Mejor Álbum Británico.• Mejor Álbum BritánicoThe 1975 - A Brief Inquiry Into Online• Mejor Artista BritánicaJorja Smith• Mejor Actor BritánicoGeorge Ezra• Grupo BritánicoThe 1975• Canción BritánicaCalvin Harris and Dua Lipa - One Kiss• Video BritánicoLittle Mix ft Nicki Minaj - Woman Like Me• Artista InternacionalDrake• Artista Internacional FemeninaAriana Grande• Grupo InternacionalThe Carters