Triunfan Pablo Hermoso y Sergio Garza en Monterrey

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el torero regio Sergio Garza cortaron dos orejas cada uno, para salvar una corrida de toros de gran expectación que corría el riesgo de convertirse de decepción en la Plaza Monumental Monterrey.El inicio de la temporada en la "Lorenzo Garza" y el cartel provocaron una entrada que no se veía desde mucho tiempo, pues el tendido de sombra estaba prácticamente lleno y el de sol a casi tres cuartos de su capacidad.Sin embargo, a la mitad del festejo, no se había cortado aún una oreja.Hermoso de Mendoza estuvo en plan de maestro ante el segundo de su lote ante un toro exigente para él y sus caballos, además tuvo algo importantísimo, que fue su bravura, agresividad y emoción."El Centauro Navarro" hizo vibrar a la multitud en la ejecución de "La Hermosina" y sus ya famosas piruetas, montando a sus corceles "Jíbaro", "Disparate", "Gallo" y "Nevado". En la suerte suprema, sepultó todo el rejón en buen sitio, para arrancar los dos apéndices.Garza, por su parte, encendió a los tendidos ante el cierraplaza, con sus largas afaroladas de rodillas y tres pares de banderillas bien colocados.Ante el mejor toro del encierro, el regiomontano templó la embestida de su enemigo por ambos lados, para finalizar con ajustadas manoletinas. Finalizó su gran faena de un estoconazo hasta la empuñadura y el premio fueron dos orejas.Sebastián Castella, quien estuvo en plan de maestro ante sus dos socios, aunque sin arrimarse y la gente se mostró indiferente al final de sus trasteos.Ernesto Javier Tapia "El Calita" logró dos buenas faenas. Ante su primero, terminó con una estocada entera en buen sitio y hubo petición de oreja, que no fue concedida. Ante su segundo, todo quedó en buenas intenciones.