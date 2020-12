Triunfan jóvenes saltillenses en un año opaco; regresan a casa con logros

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La juventud saltillense consumó debuts profesionales, levantó títulos y se adaptó a la nueva normalidad en este 2020, y es por ello que Zócalo Saltillo reconoce al Jugador Más Valioso dentro de la categoría Atleta Juvenil.



Sofía Jiménez; la edad no es un límite



La saltillense Sofía Jiménez sorprendió a propios y extraños al anunciar su fichaje con la Franja del Puebla dentro de la Liga MX Femenil, luego de un exitoso paso por la Selección Mexicana Sub-15 donde era una recurrente convocada.



La paciencia fue una virtud y con tan solo 15 años logró debutar en el Máximo Circuito ante las Tuzas del Pachuca en el Estadio Hidalgo, convirtiéndose en una nueva embajadora saltillense en el futbol femenil profesional mexicano.



Edson Martínez; campeón de expansión



Las lesiones no mermaron el ánimo de Edson Martínez García, quien aprovechó la pandemia para recuperarse y enfrentar un nuevo reto profesional como jugador de la Jaiba Brava del Tampico Madero, dentro de la naciente Liga de Expansión MX.







Martínez García sumó varios encuentros en el 11 titular de la escuadra tamaulipeca, disputó a liguilla del Guardianes 2020 y luego de una fiesta grande sorpresiva, logró levantar el título frente a los Potros de Hierro del Atlante.



Paloma Ibarra; promesa del golf



Paloma Ibarra Ambia es una pequeña golfista saltillense, representante del Club Campestre de Saltillo, y a su corta edad ha logrado brillar en los verdes nacionales, luego de obtener el título de la Copa Norte de Golf que se realizó en Torreón, dentro de la categoría 12-13 años.







No conforme, viajó al Estado de México para traerse el segundo lugar de la Copa Valle de México 2020, convirtiéndose en una de las mejores golfistas del MexGolf Junior Tour 20-21, por lo que se esperan grandes cosas de ella.



Natalia Mares; artemarcialista de renombre



Natalia Mares del Bosque venía con un paso ascendente dentro del taekwondo, pero la pandemia frenó todo tipo de competencia. No obstante, se mantuvo en el dojo bajo la tutela de su entrenador, para mantenerse en la mira de la Selección Mexicana Juvenil.



Sus logros deportivos fueron analizados por la Federación Mexicana de Taekwondo, órgano que la reconoció con el Premio Nacional de Taekwondo a la mejor atleta juvenil de combate de Coahuila, hecho que la motivará para el futuro.