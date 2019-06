Triunfo de récord

Volvió a ganar, pero no fue un triunfo más. Novak Djokovic, N°1 del mundo y ganador de 15 títulos de Grand Slam, venció al alemán Jan-Lennard Struff (45°) para hilvanar más de un récord al meterse en los Cuartos de Final de Roland Garros.El serbio, uno de los máximos favoritos a la copa en el segundo Major de la temporada, torneo que ganó el balcánico en 2016, dio otra muestra cabal de su gran nivel. Se recuperó en Madrid, hace un mes, y ahora está muy sólido, rápido y firme mentalmente. Y lo sufrió el germano, al que venció por 6-3, 6-2 y 6-2.Sus grandes golpes de base y un drop de revés que funcionó a pleno lo condujeron a una victoria especial para él, ya que al ganar en octavos del Abierto de Francia logró más de una marca para el aplauso.Por un lado, el serbio, de 32 años, se transformó en el primer hombre en llegar por lo menos a Cuartos de Final de Roland Garros en 10 años seguidos. Además, igualó al español Rafael Nadal (2°) con 13 accesos a esa ronda en ese certamen, marca que el zurdo había conseguido un día antes.Con este triunfo, el serbio enfrentará hoy al alemán Alexander Zverev (5°), quien superó en cuatro sets al italiano Fabio Fognini (12°), flamante campeón del Masters 1000 de Monte-Carlo.SE DESPIDE ‘DELPO’Juan Martín del Potro se despidió en Octavos de un Roland Garros en el que le tocó sufrir demasiado. Con dificultades desde el debut contra el chileno Nicolás Jarry y el fantasma de problemas en su rodilla operada, el argentino se encontró finalmente con una valla que no pudo superar: el joven ruso Karen Khachanov lo venció por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido en el que “Delpo” no logró aprovechar las chances que podrían haberle abierto un horizonte diferente.