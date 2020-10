Triunfo del PRI da tranquilidad al gobernador Riquelme: Gerardo Hernández

Escuchar Nota

“Tener mayoría en el Congreso le da seguridad porque le quita presión política, le permite negociar mejor presupuestos, colocar en posiciones estratégicas a priístas”.



“Era importante para el gobernador porque le da tranquilidad, le permite tener bajo control a los ayuntamientos y le da oxígeno como político. Ha tenido tres años muy difíciles de la administración, tanto en términos financieros por la deuda pública, la pandemia viene a complicar el escenario financiero de Coahuila, y la política financiera restrictiva de AMLO también presiona mucho al gobierno”.



“Es importante para el PRI y el gobernador este resultado, le da al gobernador tranquilidad en los próximos 3 años, había un riesgo importante de que Morena hubiera ganado el Congreso y hubiera estado en jaque el gobernador, porque el escenario de salida hubiera sido crítico para el gobernador. Va a ser (Morena) una fracción parlamentaria muy combativa porque va a estar pensando en la elección del 2021 y del 2024”.

, dará tranquilidad a la administración del gobernador, sin embargo, los 4 ó 5 legisladores pluris de Morena serán “una piedra en el zapato” en lo que resta del sexenio., al señalar que se trató de una elección muy importante para el gobernador y anticipa que la lucha por la gubernatura será entre el PRI y Morena.Aun así, es un resultado importante para Morena puesto que desplaza al PAN como segunda fuerza estatal, y esto prefigura que en el 2024 el PRI y Morena pelearán por la gubernatura.Añadió que para la elección de diputados federales el próximo año, donde también se elegirán alcaldes, en el caso de Coahuila, puede haber votos en cascada a favor de Morena lo que anticipa elecciones muy cerradas, sin olvidar que Andrés Manuel López Obrador trabaja para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, que es probable que logre, en alianza con PT y PVEM., a la vez que no ha logrado reconectarse con la sociedad., que va a tener que recomponerse porque la sociedad castiga a los partidos políticos, en tanto que los diputados tienen descrédito y no se perciben cercanos a la gente.Tenemos un sistema de partidos en crisis, la gente no vota por diputados, vota por alcaldes porque su trabajo incide directamente en la calidad de vida de la población, en tanto que al legislador se le percibe como cercano al gobernante en turno y que representan al partido, no a la sociedad.porque el alcalde toma decisiones todos los días y eso repercute en la calidad de los servicios., ganó distritos en poder del PAN y UDC, pero es un patrón que se repite en cada elección intermedia.