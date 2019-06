Tromba tumba chimenea centenaria en Agujita

La chimenea de Agujita, con más de 100 años de antigüedad, ubicado en el paraje conocido como campo El Zacatito se vino abajo luego de que no soportara los fuertes vientos de una tromba que azotó la Región Carbonífera cerca de las 9:45 de la noche.La Torre se ubicaba cerca del Seguro Social de esta población, casi sobre la carretera 57 y era considerada emblemática para la región.Según trascendió, fue Protección Civil municipal quien confirmó el hecho y ya se desplegó personal en la zona para verificar los daños que causó.Recientemente una empresa externa trabajaba en la torre y le había quitado los soportes o retenidas y debido a ello no soportó la fuerza del viento.El custodio Honorario de Monumentos y Sitios Históricos en Sabinas por parte del Instituto de Antropología e Historia, profesor Ramiro Flores Morales, declaró recientemente que la chimenea fue construida hace más de cien años y desde hace meses corría el riesgo de que pronto colapsara si no se ponía atención a su estructura.