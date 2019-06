Tropas de EU llegan a Guatemala para frenar la migración

El Ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, indicó que ya están trabajando en Guatemala las tropas militares estadounidenses con el objetivo de frenar la migración pic.twitter.com/CToNOlomnQ — Diario La Hora (@lahoragt) 3 de junio de 2019

Este lunes, el ministro de la defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda, indicó que tropas militares estadounidenses ya están trabajando en el país, con el objetivo de frenar la migración.La semana pasada, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, firmó un memorando de cooperación con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McAleenan. En dicho memorando, Guatemala se comprometió a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza.A pesar de ello, el pasado viernes, el medio The New Yorker publicó una carta en la que el presidente de EU, Donald Trump, solicitó la incursión de tropas militares norteamericanas en el país, lo cual habría sido aceptado por Morales.Kevin McAleenan reconoció y valoró los esfuerzos que realiza el Gobierno de Guatemala por ofrecer atención y apoyo a los migrantes retornados, así lo confirmó la primera dama, Patricia Marroquín de Morales, tras reunirse con el funcionario estadounidense el 30 de mayo.El 1 de junio, fuentes locales informaron que Trump enviaría a agentes e investigadores del Departamento de Seguridad Nacional a la frontera entre México y Guatemala para detener la inmigración. Según el diario, The Washington Post, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ayudarían a la policía nacional y las autoridades migratorias guatemaltecas en las operaciones para interceptar el tráfico de personas.El Instituto Nacional de Migración de Guatemala señaló que entre enero y abril de 2019, se deportó a 31 mil 344 guatemaltecos; 18 mil 999 desde EU, y 12 mil 345 de México. Más de la mitad son de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz.