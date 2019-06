Trucos para que te dure más la batería del celular

A todos nos ha pasado que cuando más necesitas del teléfono celular, éste ya no tiene batería, por eso Maggie Hegyi te da unos trucos para que dure más la batería del celular.• Evita golpes con una carcasa que cubra totalmente el teléfono y un protector de pantalla• Quita el “modo vibrar” si no es necesario• Ajusta el brillo de la pantalla• Desactiva el GPS• Borra archivos que no utilizasAl borrar de tu bandeja de entrada 50 mails que ya no sirvan, ayudas al planeta a reducir la energía necesaria para procesar la información de los servidores de correo electrónico.La poca duración de una batería de smartphone se puede deber a diversas causas, como un uso frecuente del dispositivo, funciones que requieren mayor energía, o por malos hábitos al cargar la batería de los teléfonos celulares, según un análisis de la Universidad Nacional de Colombia.Algunos malos hábitos al cargar la batería son:• Cargar excesivamente la batería (no desconectar de la corriente al 100% de carga)• Usarlo mientras se está cargando• Dejar que la batería se descargue por completoEste tipo de prácticas hacen que las baterías pierdan receptibilidad al cargarse, y por tanto aumente el tiempo que debe mantenerse conectado.Otros factores que pueden afectar la duración de la batería de tu teléfono pueden ser, las malas conexiones a internet o Bluetooth, e incluso tener una mala cobertura, temperaturas extremas, pantallas grandes o volumen alto.Los móviles utilizan batería de iones de litio, algunas de sus características es que pueden cargarse rápidamente y ser de tamaño pequeño, sin embargo estas pilas son generalmente inestables y su rendimiento desciende rápidamente.