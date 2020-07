Trudeau de Canadá ofrece disculpas por un conflicto de intereses

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció disculpas este lunes por su participación en la decisión de utilizar a una organización benéfica con la que su familia y él han trabajado para administrar un programa de subsidios para estudiantes.



Cabe mencionar que Trudeau es investigado por tercera ocasión por conflicto de interés en poco más de tres años de su administración.



En esta ocasión, debido a que el 25 de junio su gobierno recurrió a WE Charity Canada para administrar el fondo de 900 millones de dólares canadienses (663 millones de dólares) del programa antes mencionado; aunque la organización renunció al contrato una semana después de que éste se anunció.



Cometí un error al no recusarme inmediatamente de las discusiones, dada la historia de nuestra familia, y lamento sinceramente no haberlo hecho", dijo Trudeau en una conferencia de prensa.



Es la segunda vez en menos de un año que el primer ministro se disculpa públicamente por sus acciones en una conferencia de prensa en vivo, televisada a nivel nacional.



La primera vez fue en septiembre, después de que surgieran imágenes de él en cara negra durante décadas.



Con información de XEU Noticias