Trudeau reorganiza el gabinete canadiense

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reorganizó hoy su gabinete y llenó la vacante dejada por Jody Wilson-Raybould, quien renunció el mes pasado como ministra de Asuntos de Veteranos debido a la controversia de la empresa SNC-Lavalin, informó Xinhua Trudeau anunció el cambio de tres ministros como parte de la reorganización.El ministro de Agricultura y Agroalimentación, Lawrence MacAulay, se convertirá en ministro de Asuntos de Veteranos y ministro adjunto de Defensa Nacional. La ministra de Desarrollo Internacional, Marie-Claude Bibeau, asumirá el cargo de Agricultura. Maryam Monsef fue nombrada ministra de Desarrollo Internacional y mantendrá su papel como ministra de Mujeres e Igualdad de Género.Ésta es la segunda reorganización del gabinete de Trudeau en menos de dos meses.Wilson-Raybould, ex fiscal general y ministra de Justicia fue transferida al cargo de Asuntos de Veteranos el 14 de enero. El ministro de Defensa, Harjit Sajjan, ha estado desempeñándose como ministro interino de Asuntos de Veteranos desde la renuncia de la primera.Wilson-Raybould dijo el miércoles a un comité parlamentario que ella creía que fue retirada del Departamento de Justicia porque se negó a ceder a la presión de funcionarios de la oficina del primer ministro y de otros departamentos, quienes querían que ella ofreciera a la compañía de ingeniería multinacional SNC-Lavalin una salida a las acusaciones de sobornos y corrupción.El primer ministro dijo que su gobierno "siempre ha actuado de forma adecuada y profesional" en el caso SNC-Lavalin y que está "en completo desacuerdo" con "la caracterización de los eventos" de Wilson-Raybould.Después de la comparecencia de Wilson-Raybould, el líder conservador Andrew Scheer pidió a Trudeau su dimisión como primer ministro. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático de Canadá, exigió una investigación pública sobre las acusaciones.Un debate de emergencia fue celebrado anoche en la Cámara de los Comunes para discutir el testimonio de Wilson-Raybould. La líder conservadora en la cámara, Candice Bergen, quien convocó el debate, dijo que el escándalo SNC-Lavalin creó una crisis de confianza en el primer ministro.En una carta abierta dirigida a la comisionada Brenda Lucki de la Real Política Montada Canadiense, dos ex ministros de Justicia de Canadá y los ex fiscales generales de Alberta, Nueva Escocia y Columbia Británica, dijeron que "existen razones para creer que hubo presión e interferencia" en el caso SNC-Lavalin.