Truena gobernador de Durango por abucheos en acto con AMLO

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, tronó contra manifestantes que le lanzaron gritos y abucheos durante un acto de entrega de programas sociales encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante su discurso de 20 minutos, el Mandatario panista fue interrumpido varias veces por grupos inconformes, como transportistas que se oponen a la construcción del Metrobús de La Laguna.Un reducido grupo de Servidores de la Nación, cercano al templete, orquestó una porra contra el Gobernador y a favor de López Obrador.Dirigiéndose a ellos, uniformados de camisa blanca, Rosas Aispuro acusó -alzando la voz y golpeando el atril- que algunos manifestantes tienen "intereses oscuros"."En Durango, señor Presidente, más allá de las palabras, en los hechos, este gobierno está comprometido para apoyar la cuarta transformación que usted encabeza y de esta manera llevar los beneficios que la sociedad por tantos años ha estado esperando, cuente usted con ese apoyo."Más allá de las palabras, porque muchos de ustedes vienen y gritan acá, y cuando tienen que dar la cara no tienen el valor para hacerlo, yo sí lo tengo, les puedo hablar de frente, porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente, y ustedes, muchos de los que aquí están, representan intereses oscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara", lanzó.En su turno, el Presidente López Obrador llamó la atención a los inconformes y pidió superar las divisiones de la campaña.