‘Truena’ la contingencia a Pollo Loco del Centro

Saltillo, Coah.- A pocos días de que comience la reactivación económica para el comercio local, en el Centro Histórico de Saltillo algunos establecimientos no soportaron la crisis y cerraron de manera definitiva.





“Van siete negocios que cierran en estas semanas, entre ellos el Pollo Loco de Aldama, que ya comenzó a sacar sus cosas, y una casa de empeño de Pérez Treviño”, comentó Salvador Rodríguez Saade, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico.



Dijo que el sector está dispuesto a acatar las nuevas disposiciones sanitarias, con tal de volver a abrir.



“Agradezco el apoyo que hemos tenido por parte de las autoridades locales con los créditos, con las despensas para nuestros trabajadores. Sabíamos que tarde que temprano volveríamos a trabajar y convivir con el virus, se trata de educación”, expresó.



Rodríguez Saade reconoció que se deberá tener mucho cuidado e higiene para evitar que tanto su personal como su clientela se contagien en los locales céntricos.

“Hemos encontrado mucha sensibilidad con el Estado y Municipio, pese a diferencias, todo se ha dado con el diálogo. Lamentablemente no todos los compañeros aguantaron; venimos de un 2019 muy feo, con pocas ventas”, apuntó.



Aunque se buscó conservar la mayor parte de los empleos, no todos los comercios lo lograron, al igual que no todas las rentas fueron perdonadas durante los cierres temporales.