‘Truena’ pandemia otros 14 colegios: van 32 que cierran en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. De las 18 escuelas particulares que tramitaron su baja temporal o definitiva ante la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, se sumaron otras 14 más durante el primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021, así lo informó el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido Portillo.



“Son 32 escuelas particulares que solicitaron por diferentes motivos suspender el servicio temporalmente o definitivamente, pero esto es aparte del Covid, es por necesidades propias de las mismas”, detalló Salcido Portillo.



Agregó que esto también se vio reflejado en cuanto a las solicitudes de padres de familia que buscaron incorporar a sus hijos en escuelas públicas durante los meses de agosto y septiembre, aumentando las cifras esperadas de cada año en cuanto a movilidad de alumnos por diversas causas.



“Son 5 mil 392 alumnos de la modalidad de colegio particular o de escuela particular pasaron a las escuelas públicas”, puntualizó el subsecretario de Educación Básica.



“Todo el ciclo escolar hay necesidades que tienen los padres de familia de cambiar a sus hijos, no solo en la modalidad de particular a pública, sino que hay a veces poblaciones flotante como son los migrantes, como son gente que viene a trabajar a Coahuila de otro estado”, añadió.



No descartó que en lo que resta del ciclo escolar se sigan solicitando cambios de escuela, sin embargo estos dependerán de los lugares disponibles que tengan en los diferentes niveles.