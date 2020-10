Truenan ante Covid más de 400 comerciantes en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. De los mil 400 agremiados a la Unión de Comerciantes Sobre Ruedas Federico Berrueto Ramón, cerca de 400 no regresarán a las actividades, al no contar con recursos para retomar el negocio.



Lo anterior de acuerdo con Guillermo Mery Siade, líder del gremio, quien reconoció a las autoridades por la decisión de reactivar al sector también durante los domingos, ya que es el día en que normalmente tienen mayores ingresos.



Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, se decretó la suspensión de la actividad de estos comercios durante tres meses, luego comenzó su reactivación de forma gradual. Esta semana se aprobó su regreso también durante los domingos, pero bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.



“Hay gente que, ya sea por la edad o que se le acabaron los recursos ya no volvió a sus espacios de trabajo. Ahorita todavía siguen regresando algunos, paulatinamente. Esperamos que ahora que vamos a trabajar los domingos se integre más gente, pasamos por una situación muy dura… Muchos de los compañeros estaban al día, se viene esta crisis y ya no pudieron”, dijo.



Y es que los mercados sobre ruedas se reactivaron desde hace meses, pero con la restricción del domingo seguían muy limitados. Tan solo los domingos consiguen por lo menos 60% de la totalidad de las ventas por semana.



“Ya en la reactivación, las ventas bajaron hasta 70%. Afortunadamente, después de insistir e insistir, se llegó a un acuerdo para que nos permitan vender los domingos… El alcalde Manolo Jiménez nos escuchó y le dio para adelante, pero eso sí, con todas las medidas… eso nos va ayudar mucho”.