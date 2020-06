Truenan relación Club Mac Allister Saltillo y la LBM

Escuchar Nota

“Ellos reciben nuestra información desde finales de febrero, sigo sin saber por qué Rafael Fonseca hizo esas declaraciones, no contesta mis llamadas ni whattsapps desde el día de ayer y se me hace una falta de profesionalismo que una persona rectora de un organismo nos viene a prometer una cara distinta del futbol mexicano, se presente así ante los medios, tratando de afectar con una declaración falsa”.

“Yo no confirmé que iba a ir, estuve con Rafa el 18 de mayo en una reunión larga que terminamos pasadas las 10 de la noche donde el principal objetivo era aclarar cuatro puntos que hasta el momento la liga no nos ha aclarado. En cuanto a la Reunión Ordinaria, desde un principio les mencionamos que no estábamos interesados en participar en cualquier acto protocolario para promover la liga ante los medios de comunicación, lo que más nos interesaba era hacer el proyecto, desarrollarlo, crecer y trabajar a marchas forzadas”, mencionó.

El Mac Allister Saltillo salió a desmentir lo dicho pory deja en claro que ellos iniciaron su proceso de afiliación desde finales febrero pasado y fueron cuatro puntos los que los limitaron a realizar el pago de la franquicia., hizo hincapié en que ellos enviaron su información a la LBM desde finales de febrero, misma que fue confirmada de recibido, y que no se explica por qué Rafael Fonseca realizó esas declaraciones.En cuanto a su inasistencia a la reunión ordinaria de presidentes celebrada el pasado 4 de junio en Guadalajara, Hernández mencionó que nunca confirmaron su presencia, y que no se iban a prestar a asistir a un evento protocolario para promover la liga ante los medios de comunicación.el primero el sí contarían con aforo en su estadio al arranque de campaña, el segundo el tema comercial y de patrocinios que no está claro, el tercero la falta de anexos en el contrato de afiliación, y el cuarto que el circuito permite pagos millonarios en efectivo que se pueden prestar a otras situaciones.“No está nada claro, nosotros ofrecimos nuestra ayuda para hacer un equipo más fuerte y hacerle frente a la pandemia, las marcas no están invirtiendo su dinero”.“En Coahuila estamos en una situación complicada, si no hay aforo el equipo no puede funcionar, nos ofrecieron jugar nuestros primeros seis partidos de visitante o mudarnos a jugar de local a Monterrey”.“Nosotros solicitamos al área legal el contrato previo a la firma para hacer el pago y hacer oficial el proyecto en su liga, hay varios anexos que todavía no tienen y que han venido trabajando”.“Se puede hacer un pago en efectivo con una multa al hacerlo, en el caso de que la liga acepte pagos millonarios y además nos multe, a nosotros como organización no nos tiene contentos y nos habla de que es una organización con la que debemos de tener cuidado”.