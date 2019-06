Trump abandona cumbre del G20 y parte hacia Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó inesperadamente la Cumbre del G20 que se lleva a cabo en Osaka, Japón, un día antes de que se diera por terminada la reunión de los jefes de estado, para partir rumbo a Corea del Sur.En Twitter, el mandatario informó que viajaría a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae In y a la vez, vio favorable un posible encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un."Después de algunas reuniones muy importantes, incluida mi reunión con el Presidente Xi de China, partiré de Japón para Corea del Sur (con el Presidente Moon). Mientras esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me reuniría con él para decirle ¡Hola!",escribió.Se espera que Trump visite la zona desmilitarizada que divide la península surcoreana con la de Corea del Norte.Durante el primer día de conversaciones en la cumbre del G20, Trump se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y habló sobre las fricciones arancelarias por la guerra comercial y las sanciones que Washington le ha impuesto.Trump aseguró sin embargo que no prometió ninguna suspensión de los derechos arancelarios sobre los productos importados chinos.Los líderes de los 20 grandes potencias económicas del planeta, un foro que incluye a tres país latinoamericanos (México, Brasil y Argentina), están en Osaka, la segunda ciudad de Japón, para la reunión anual de este grupo que representan el 85% del PIB del planeta.