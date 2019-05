Trump aconseja a China no tomar represalias por aranceles

El presidente Donald Trump aconsejó el lunes a China no tomar represalias por los aranceles que le impuso Estados Unidos, al considerar que una escalada de esta guerra comercial entre Pekín y Washington "solo empeorará las cosas"."China se ha aprovechado de Estados Unidos durante tantos años que lleva mucha ventaja (nuestros presidentes no hicieron el trabajo). Por lo tanto, China no debería tomar represalias, ¡eso solo empeorará las cosas!", tuiteó.El presidente estadounidense tomó esta decisión el viernes para elevar la presión sobre China, cuando continúan las negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.Trump ordenó aumentar las tarifas aduaneras a casi todas las importaciones de la potencia asiática, estimadas en unos 300.000 millones de dólares."China sufrirá enormemente si no concluye un acuerdo porque las compañías se verán obligadas a abandonar China para ir a otros países. Demasiado caro para comprar en China", escribió este lunes."Tuviste un gran acuerdo, casi cerrado, ¡y te echaste para atrás!", agregó dirigiéndose al gobierno de Xi Jinping.Washington exige una reducción de su enorme déficit comercial con China (378.000 millones de dólares en 2018), "cambios estructurales" como el fin de la transferencia obligada de tecnologías, la protección de la propiedad intelectual de Estados Unidos y el fin de las subvenciones chinas a las empresas estatales."Puedes escapar de los aranceles (...) si compras productos en Estados Unidos (la mejor de las ideas)", sugirió también a Pekín el mandatario republicano, quien no ha dejado de elogiar las medidas proteccionistas estadounidenses.