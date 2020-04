Trump afirma que EU alcanzó el pico de contagios de Covid-19

Escuchar Nota

RT | EFE | Washington, Estados Unidos.- El Presidente de EU, Donald Trump, ha declarado este miércoles en rueda de prensa que EU, probablemente, “ha pasado el pico” de la curva de la pandemia del coronavirus.



Según el mandatario, las cifras muestran que los nuevos casos de contagio por COVID-19 están disminuyendo en varias partes del país.



En particular, Trump detalló que la cantidad de nuevos casos de infección se ha reducido en el área metropolitana de Nueva York, Houston y Nueva Orleans. Por su parte, Washington DC, Baltimore, Filadelfia y San Luis “muestran grandes señales de progreso”, mientras que los casos en las áreas metropolitanas de Detroit y Denver son planos.



Asimismo, el Presidente ha destacado que este jueves anunciará “directivas” para la “reapertura” de la economía de EU “estos acontecimientos alentadores nos han colocado en una posición muy fuerte para finalizar las directivas para los estados sobre la reapertura del país”, ha comentado Trump.



El mandatario estadounidense anunció el pasado 10 de abril que está creando un grupo de trabajo que se centrará únicamente en cómo y cuándo reabrir el país, después de que cesara la actividad económica para contener la propagación del coronavirus. De momento, las estrictas medidas de distanciamiento social y cuarentena en EU seguirán vigentes hasta finales de abril.







EL CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN NY



El día de hoy el estado de Nueva York anunció que obligará a los ciudadanos a taparse boca y nariz en público con mascarillas o un trozo de tela cuando no se pueda mantener una distancia social de dos metros, declaró este miércoles el Gobernador Andrew Cuomo, que anunció que el número de muertos en las últimas horas por COVID-19 es de 752, lo que eleva la cifra total de fallecimientos a 11 mil 586.



Se deberán llevar en “cualquier situación en público donde no se pueda mantener la distancia social de seis pies (dos metros)”, dijo el Gobernador, que emitirá una orden ejecutiva al respecto aunque, según apuntó, de momento su incumplimiento no llevará aparejado una penalización.



Algunas localidades del estado, como la ciudad de Nueva York, recomiendan desde hace varias semanas taparse la nariz y la boca, pero hasta el momento ninguna había generalizado su uso de manera obligatoria.