Trump afirma que jamás aceptará que ganó Biden

“Con el gánster neofascista Trump rumbo a su salida… tenemos que asegurar que la gente pobre y trabajadora no sea sacrificada una vez más para las ganancias de Wall Street y las guerras del Pentágono en el gobierno de Biden y Harris, sin importar de qué color o género sean sus funcionarios”, advirtió el reconocido filósofo y crítico social Cornel West.

El presidente electoy la vicepresidenta electacontinuaron ayer su camino a la Casa Blanca, adonde llegarán el 20 de enero, aunque el ocupante actual insiste en que nunca concederá esta elección, un día después de haber cedido el paso a la transición.Tres estados claves,, cerrando cada vez más la puerta a la estrategia de Trump de frenar el proceso electoral.El Colegio Electoral sesionará a mediados de diciembre y proclamará de manera oficial a Biden presidente electo.El magnate insiste en que. A tres semanas de la elección que perdió, Trump afirmó en un tuit que jamás reconocerá el triunfo de Biden.Sin embargo, día tras día Trump se vuelve más irrelevante; algo que es inaguantable para quien requiere toda la atención, todo el tiempo.El proceso de transición, oficial desde el pasado lunes, se aceleró ayer con las agencias de inteligencia iniciando sus sesiones informativas con el presidente electo, por primera vez, mientrasKamala Harris, primera mujer y primera persona de color en ocupar la vicepresidencia, elogió ayer al gabinete en formación de su gobierno al introducir a seis integrantes encargados de política exterior y seguridad, señalando que será un gabinete que se parece a Estados Unidos por su diversidad.De hecho, ese gabinete en formación incluye a, y aMayorkas declaró ayer que promoverá nuestra historia orgullosa como un país de bienvenida, contrastando de inmediato con la política antimigrante del gobierno de Trump.La noticia de que, ex presidenta de la Reserva Federal, promotora de la intervención gubernamental en la economía, economista laboral con una amplia carrera académica, s, fue celebrada tanto por el sector financiero como por economistas que elogiaron su manejo de la recesión en 2007-2009.Wall Street festejó tanto la estabilidad prometida con la transición presidencial oficialmente en proceso, el anuncio del próximo nombramiento de Yellen (y el hecho que ella favorece estímulos económicos) como noticias positivas sobre vacunas anti-Covid, con un alza a niveles récord.Trump –quien había advertido que los mercados bursátiles se desplomarían si perdía la elección– apareció de pronto en la sala de prensa de la Casa Blanca por un minuto, sólo para. Aparentemente no le habían informado que parte de esa alza fue justo por el hecho de que ya se va.En su primera entrevista desde la elección, Biden dijo a NBC News que su presidencia no será un tercer periodo de Obama, a quien acompañó como vicepresidente. Subrayó: enfrentamos un mundo totalmente diferente al de esa presidencia, indicando que la administración de Trump cambió el panorama.Mientras,