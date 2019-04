Trump amenaza a México con poner aranceles a autos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, si el gobierno de México no frena a los migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera, impondrá aranceles a la importación de automóviles.De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Trump también dio a México un año de ‘advertencia’ para que detenga el tráfico de drogas a Estados Unidos o cerrará la frontera."Si México no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos. Lo haré. Yo no juego", dijo Trump en la Casa Blanca.Previamente, un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que la imposición de aranceles no es una solución para reducir el déficit comercial que mantiene Estados Unidos, ya que lo que afecta son las condiciones macroeconómicas de los países.En concreto, el análisis realizado por el FMI señala que la evolución del balance comercial en las últimas dos décadas ha estado impulsada por "factores macroeconómicos" tales como la demanda agregada, la producción total a nivel nacional, las políticas económicas, la demografía y los ciclos de crédito.