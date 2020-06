Trump anuncia el traslado de militares de Alemania a Polonia

Escuchar Nota

Los polacos "nos han preguntado si íbamos a enviar soldados adicionales (...) Vamos a salir probablemente de Alemania para ir a Polonia", declaró Trump ante la prensa tras una reunión en el Despacho Oval con su aliado populista.

"Vamos a reducir nuestras fuerzas en Alemania. Algunas regresarán a casa y otras irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos lugares en Europa", precisó después.

"Al presidente Duda le está yendo muy bien en Polonia", dijo Trump luego del tercer encuentro en la Casa Blanca entre los dos mandatarios. "Está haciendo un trabajo excelente".

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, aludió al acuerdo con Rusia en una entrevista con el Consejo del Atlántico Norte el miércoles. "Si, por ejemplo, las tropas estadounidenses en Europa se trasladan a Polonia, esto debe hacerse teniendo en cuenta el pacto OTAN-Rusia", advirtió. "No debemos perder de vista este punto".

dijo este miércoles el presidente Donald Trump al recibir en la Casa Blanca a su homólogo polaco, Andrzej Duda, a cuatro días de las elecciones en ese país.desplegados en Alemania, que pasarán de un máximo de 52.000 a 25.000.Desde ese anuncio, se especulaba con un traslado de algunos de esos soldados a Polonia, después de que Varsovia reclamara con insistencia un aumento de la ayuda militar de Estados Unidos.En los jardines de la Casa Blanca, el mandatario polaco declaró este miércoles que "no se atrevería a decirle al presidente estadounidense adónde enviar a sus soldados", pero consideró la decisión "muy razonable", y admitió haberle pedido "no retirar tropas estadounidenses de Europa" para preservar la seguridad del continente.La reunión se produjo días antes de que los votantes en Polonia decidan si le otorgarán o no un segundo mandato a Duda, cuyos oponentes criticaron el encuentro como un intento de obtener un impulso antes de los comicios del domingo.Trump fue generoso con sus elogios a Duda, en momentos en que a nivel local se esfuerza por demostrar que está mermando la pandemia, uno de los motivos por los que ha perdido terreno en su camino hacia la reelección.La reunión fue la primera de Trump con un líder extranjero desde el inicio de la expansión de la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 121.000 muertos en Estados Unidos desde marzo.En respuesta a las críticas a Duda, Trump indicó:demanda constante de Varsovia, particularmente desde la anexión rusa de Crimea en 2014.Consultado sobre qué mensaje enviaba esta acción a Rusia, Trump dijo: "Creo que envía una señal muy fuerte".El presidente de Estados Unidos no proporcionó cifras de cuántos soldados serían trasladados de Alemania a Polonia. Y repitió su frecuente acusación de que Berlín no hace aportes justos al presupuesto de defensa de la OTAN.Según el periódico polaco Dziennik Gazeta Prawna, 30 aviones de combate estadounidenses F-16 estacionados en Alemania podrían trasladarse a Polonia junto con unos 2.000 soldados.La OTAN prometió a Rusia en 1997 que no establecería bases permanentes en el antiguo bloque oriental. Sin embargo, a medida que crecieron las tensiones, la alianza ha rotado las tropas por esos países.Aunque las tropas estadounidenses seguirían rotando bajo cualquier escenario, los funcionarios polacos han planteado la posibilidad de una presencia estadounidense más permanente, en una instalación pagada por Varsovia llamada Fort Trump.El derechista Duda, respaldado por el partido gobernante Ley y Justicia, es el actual favorito en las elecciones de Polonia, pero el candidato centrista de la oposición eurófila Rafal Trzaskowski ha estado creciendo en las encuestas.Trump también se enfrenta a una dura batalla de reelección, criticado por su manejo de la pandemia, y en medio de un reclamo nacional de justicia racial.En una encuesta de The New York Times y Siena College publicada el miércoles, su oponente demócrata Joe Biden lo aventajaba por 14 puntos entre los votantes registrados.