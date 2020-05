Trump anuncia medidas para proteger hogares de adultos mayores por Covid-19

Escuchar Nota

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevas iniciativas para proteger los hogares de adultos mayores del país, quienes han sido gravemente afectados por la pandemia de COVID-19.



Trump anunció que creará una comisión especial de seguridad de hogares de adultos mayores, compuesta por expertos del sector empresarial, defensores de los pacientes y funcionarios estatales. Este grupo se reunirá en mayo y dará recomendaciones sobre cómo proteger a las personas mayores.



Asimismo, el presidente anunció desde la Casa Blanca que su administración asignará 81 millones de dólares al Congreso con el fin de aumentar las inspecciones en este tipo de residencias.



"Mi administración nunca vacilará en su incesante compromiso con las personas mayores de Estados Unidos", dijo Trump, y añadió que el gobierno federal exigirá que las residencias informen sobre los casos de coronavirus en su interior a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Como en otros países del mundo, el coronavirus ha azotado los hogares de cuidado de adultos mayores en Estados Unidos. Aunque aún no hay cifras oficiales a nivel nacional, The New York Times ha identificado que más de 6 mil 400 instalaciones de este tipo tienen casos de COVID-19.



De acuerdo con el Times, más de 100 mil residentes y miembros del personal en las residencias de adultos mayores han enfermado y aproximadamente 17 mil han fallecido, lo cual representa más de una cuarta parte de las muertes por COVID-19 en el país.



El caso más reciente de los estragos del virus en centros de atención a adultos mayores en Estados Unidos se dio a conocer el miércoles, al reportarse la muerte por COVID-19 de al menos 66 residentes en un asilo para veteranos en Massachusetts, el brote más mortal del país en un hogar de este tipo hasta la fecha.