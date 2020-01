Trump anuncia restricciones a visas de embarazadas para que no den a luz en EU

Escuchar Nota

"La intención de la norma es encarar los riesgos para la seguridad nacional y la policía asociados con el turismo de maternidad, incluida la actividad delictiva asociada con la industria del turismo de maternidad".



El presidenteanunciará restricciones a visas de, para que no puedan viajar a Estados Unidos con el fin deeste jueves 23 de enero de 2020, confirmaron fuentes anónimas a AP.Con esto se dificultará que una mujer embarazada obtenga una visa de turista, pues se deberá convencer al funcionario consular que se busca obtener el pase por otro motivo que no sea dar a luz en Estados Unidos.La Constitución de Estados Unidos asegura que toda persona que nace en Estados Unidos es ciudadana. Esto ha irritado a Trump, pues ha despotricado contra la práctica, buscando ponerle fin.Hasta el momento los funcionarios de los Consulados no tienen instrucciones de preguntar a mujer si está embarazada o si pretende estarlo.Viajar a Estados Unidos para dar a luz es legal, y existen empresas que cobran hasta 80 mil dólares por servicio de atención médica y hotel.Las cifras más recientes de este fenómeno son de 2012. Ese año se indicó que hubo 36 mil extranjeras que dieron a luz en Estados Unidos, para luego irse del país.