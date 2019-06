Trump apoya abiertamente al Brexit sin acuerdo

En el día dos de la visita del presidente Trump a Reino Unido, le tocó interactuar con la primera ministra de salida, Theresa May, en una conferencia de prensa, y se reunió con el antieuropeo británico número uno, Nigel Farage, líder del Partido del Brexit.Las polémicas no faltaron. De acuerdo al presidente, fue él quien rechazo reunirse con el líder laborista Jeremy Corbyn, pues se trata de un “elemento negativo”.Corbyn se encontraba en la Plaza de Trafalgar, azuzando a los asistentes de una megamanifestación en contra de la visita del estadounidense.El líder laborista afirmó que la manifestación es una prueba “ de las libertades que defiende y vive” Reino Unido.Boris Johnson, uno de los que intentará sustituir a May al frente del gobierno británico, no se arriesgó a tomarse la foto con Trump, a pesar de ser el favorito del presidente estadounidense. Se comunicó con él vía telefónica durante 20 minutos.Fue Nigel Farage, amigo de Trump, quien se desplazó a la embajada estadounidense para sostener una reunión con el presidente. Desde su cuenta de Twitter, uno de los personajes que más promoción hizo a favor del Brexit, escribió: “El amigo (Trump) cree realmente en el Brexit y le encanta su viaje a Londres”.Horas antes, Farage se había quejado de que el equipo de la primera ministra no le había permitido sostener una reunión con Trump.Sin que Reino Unido haya concluido el proceso de salida de la Unión Europea, Trump eligió el tema para aplaudir el Brexit sin acuerdo y revelar que entre los dos países habrá “un acuerdo fenomenal”. La polémica se disparó en el momento en que el embajador estadounidense en Londres, Woody Johnson, dijo que el tema de la seguridad médica también estará sobre la mesa de negociación.El llamado Servicio Nacional de Salud es una creación de la posguerra, y es muy atesorado por los británicos de todas las tendencias ideológicas.Una de las tesis de quienes promovieron el Brexit fue que el país podría recuperar el control total del dinero que aportaba a la Unión Europea para destinarlo al sistema de salud.Sobre la megaprotesta en contra del presidente, Trump dijo que se trataba de noticias falsas. “¿Dónde están las protestas?”, preguntó el presidente.La corresponsal del diario The Washington Post en Londres, Karla Adam, dijo: “Hay un gran globo con la figura de Trump en pañales”.