Trump arremete contra manifestantes y los liga a Biden

#Mundo: Agentes del Servicio Secreto trasladaron el pasado viernes a Donald Trump a un búnker subterráneo en la Casa Blancahttps://t.co/h6nMLgBzRP — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 1, 2020

“I don’t see any indication that there were any white supremest groups mixing in. This is an ANTIFA Organization. It seems that the first time we saw it in a major way was Occupy Wall Street. It’s the same mindset.” @kilmeade @foxandfriends TRUE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020

“These were the people that trashed Seattle years ago. Who’s paying for these people. I was appalled that 13 of Joe Biden’s staff were donating money to bail people out in Minneapolis. They should have stayed in jail until this is over (and beyond).” @newtgingrich @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020

Sleepy Joe Biden’s people are so Radical Left that they are working to get the Anarchists out of jail, and probably more. Joe doesn’t know anything about it, he is clueless, but they will be the real power, not Joe. They will be calling the shots! Big tax increases for all, Plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020

#Viral: Ante las protestas por el asesinato de George Floyd, la Casa Blanca apagó sus luces la noche del pasado domingohttps://t.co/UWKXpYYYyb — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 1, 2020

#Mundo: Este domingo siguieron en varias ciudades de Estados Unidos las protestas por la muerte de #GeorgeFloyd a manos de un policía https://t.co/3xvzDfSu0k — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 1, 2020

El presidente estadounidense,, y aseguró que losy tendrán el poder si su opositor ganara la Casa Blanca.En los primeros tuits después de salir delen el que se mantuvo durante esta noche de protestas afuera de la Casa Blanca, el mandatario añadió queRespaldó las afirmaciones de los comentaristas de Fox News que rechazaron la, como algunos gobernadores denunciaron en los últimos días, ante las preocupaciones del uso de armas de fuego en contra de los manifestantes.Los mensajes en la red social del presidente aseguran quey remarca que los detenidos deberían quedarse en la cárcel más allá del paso de las protestas.Respaldó su comentario de la tarde del domingo de culpar a la organización, autodeclarada antifascista, la cual se originó en Alemania contra el nazismo y se extendió a otras naciones. En los últimos años, en Estados Unidos se ha enfrentado contra miembros de grupos de extrema derecha.Trump demostró que mantiene la mirada fija en las elecciones y señaló que unaLa noche de la víspera la. Los integrantes de las protestas en algunas áreas iniciarony rebasaron algunas de las líneas de seguridad policial.Las protestas se han extendido a nivel nacional después de la, un ciudadano afroamericano que fue detenido en la ciudad de Minneapolis por uso de un billete supuestamente falso.El policía que lo retuvo colocó su rodilla en el cuello de Floyd hasta dejarlo muerto mientras este exclamaba, y los clamores de justicia por este y casos similares han tenido resonancia aún en otras naciones.