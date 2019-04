Trump busca el voto judío para 2020 en mitin en Las Vegas

El presidente estadunidense Donald Trump advirtió que una victoria demócrata en 2020 podría "dejar a Israel a su suerte", a la vez que resaltó sus medidas a favor de Israel en un intento por ganarse el voto de los judíos para su reelección.En la reunión anual de la Coalición Judía Republicana, Trump destacó sus logros sin precedentes, como trasladar la embajada estadunidense de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el territorio disputado de los Altos de Golán, meseta estratégica que Israel anexó de Siria en 1967."Les dimos algo que ustedes querían", dijo Trump sobre el traslado de la embajada. "A diferencia de otros presidentes, yo cumplo mis promesas".La coalición, respaldada por el fuerte donante republicano Sheldon Adelson, apoyó la campaña de Trump en 2016 y se apresta a gastar millones de dólares en la de 2020."Sé que la Coalición Judía Republicana ayudará a que nuestro partido logre otra victoria histórica", sostuvo el presidente. "Necesitamos más republicanos. Vamos, para poder ganar todo".Tradicionalmente, los votantes judíos se inclinan por el Partido Demócrata y son ideológicamente liberales, pero los republicanos esperan reducir el margen el año próximo, en parte ahora que Trump destaca logros a favor de Israel.Trump fue ovacionado de pie al contar la historia sobre el traslado de la embajada y el reconocimiento de los Altos de Golán.El presidente ofrece su discurso semanas después de haber insinuado que los demócratas "odian" a los judíos. Tal declaración trascendió luego que los demócratas tuvieran una disputa interna sobre cómo responder a los comentarios de la congresista demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, que algunos han calificado de antisemitas.​Al comenzar su discurso, Trump agradeció burlonamente a Omar por sus comentarios y luego agregó, "Oh, me olvidé. A ella no le gusta Israel, lo olvidé, lo siento. No, no le gusta Israel, ¿cierto? Por favor, discúlpenme".Trump también acusó a los demócratas de permitir que el antisemitismo "eche raíces" en su partido.