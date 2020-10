Trump comienza a experimentar ‘síntomas leves’ de Covid-19 tras dar positivo

Escuchar Nota

Nueva York.- El presidente estadounidense, Donald Trump, muestra síntomas leves de la Covid-19, similares a un catarro, incluida fatiga, tras dar positivo por coronavirus, según informaron fuentes cercanas al mandatario al diario The New York Times.



Una de las fuentes describe los síntomas como los de un catarro, mientras que otra fuente indicó que el mandatario mostró signos de cansancio y fatiga durante la agenda de trabajo del jueves, cuando le fue practicado el test a él y a su esposa, la primera dama Melania Trump, que dio positivo por SARS-CoV-2 en ambos casos.



La noticia de su positivo se hizo pública después de que Trump regresara a la Casa Blanca de un evento con donantes en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), donde el mandatario entró en contacto con un centenar de personas.



Según se informa, Trump se mostró "letárgico", mientras que destaca que el miércoles por la noche se quedó dormido en el Air Force One tras un mitin en Minesota.



Es posible, según fuentes consultadas, que el presidente comparezca por vídeo para tranquilizar a la población sobre su salud y demostrar que puede llevar a cabo sus funciones, pese a que se encuentra en cuarentena y bajo observación médica.



Trump anunció esta madrugada que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".



Ambos se hicieron la prueba tras conocer el positivo de Hope Hicks, quien viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.



Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.