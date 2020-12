Trump convoca a sus seguidores a manifestación en enero

Escuchar Nota

Donald Trump está instando a sus partidarios a manifestar el 6 de enero, en un último intento de presionar al Congreso para que no certifique la victoria electoral de Joe Biden.Trump envió dos tuits este fin de semana instando a sus seguidores a asistir a la marcha, y calificó a la elección del mes pasado como "la mayor estafa en la historia de (la) nación"."Nos vemos en Washington, DC, el 6 de enero. No se lo pierdan", escribió el domingo.Trump parece esperar que los manifestantes puedan presionar al Congreso para que rechace el conteo final del Colegio Electoral y revierta su derrota.Nosotros, el Pueblo, debemos ir al césped del Capitolio de Estados Unidos y tomar medidas y decirle al Congreso #DoNotCertify", declaró StopTheSteal.El Congreso no puede certificar este Colegio Electoral fraudulento", agregó el grupo.En esa sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, Pence abrirá y leerá los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al vencedor de los comicios.Ese proceso debería ser, como casi siempre, una formalidad.El demócrata Biden se alzó con 306 grandes electores, mientras que el republicano Trump solo ganó 232.Pero la sesión puede paralizarse si los legisladores de ambas cámaras presentan objeciones formales al informe de cualquiera de los estados.El representante de Alabama Mo Brooks dijo a Fox News el lunes que cuenta con el apoyo de "decenas" de legisladores para impugnar formalmente los conteos.Trump y sus partidarios han presionado a Pence para que rechace unilateralmente los certificados electorales de algunos estados pro Biden, un poder del que según expertos legales Pence carece.Es una estafa y decepcionará a la gente que cree que esta elección fue robada", dijo a CNN.Con información de Excélsior