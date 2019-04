Trump critica a Iván Duque por enviar criminales a EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a criticar a su homólogo colombiano, Iván Duque, por no detener el flujo de drogas desde su país, y además acusó a Colombia de ser una de las naciones latinoamericanas que envían criminales a EU."Desafortunadamente el negocio de las drogas ha crecido un 50 % desde que él [Duque] está" en la presidencia, dijo Trump este miércoles.Ante esas declaraciones, Iván Duque respondió diciendo que a quien él rinde cuentas es al pueblo colombiano y que la lucha antidrogas es compartida. "Los países que tienen altos niveles de consumo [de drogas] deben enfrentar ese fenómeno, mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia enfrentando a los cárteles y a los cultivos ilícitos. Mientras nosotros hacemos esa tarea otros países también deben enfrentar el comercio de precursores químicos", aseveró el mandatario colombiano.Esta es la segunda arremetida del inquilino de la Casa Blanca contra Duque en menos de un mes. A finales de marzo, Trump dijo que "hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo", que antes de que Iván Duque fuera presidente. "Él no ha hecho nada por nosotros", agregó Trump, pese a que durante su visita a Washington en febrero pasado el presidente colombiano había prometido detener las drogas.Pero en esta ocasión Donald Trump también acusó a Colombia, junto a Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar criminales y pandilleros a territorio estadounidense. "Estos países los están mandando a EU porque no los quieren, porque creen que la gente de EU es estúpida y los reciben", afirmó.