Trump critica a Megan Rapinoe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprendió el miércoles en Twitter a la cocapitana de la selección estadounidense de fútbol, Megan Rapinoe, luego de que ésta jurara que no visitará la Casa Blanca.Rapinoe, cuyo cabello corto y teñido de rosa la ha convertido en una de las caras más reconocibles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, comenzó lanzando un "gracias, pero no gracias" a una eventual visita, antes de que Trump hubiera incluso emitido una invitación."No voy a ir a la jodida Casa Blanca", dijo en el clip de "Eight by Eight", una revista de fútbol. "No. No voy a ir a la Casa Blanca", enfatizó.Su comentario, de apenas segundos, se volvió viral en las redes sociales.Rapinoe no es una futbolista cualquiera, sino un pilar del actual equipo campeón del mundo femenino, que se enfrentará a la selección anfitriona, Francia, en los cuartos de final el viernes.Rapinoe también es una de las celebridades abiertamente lesbianas de más alto perfil que no duda en expresar sus opiniones.Pero Trump tampoco es un presidente cualquiera. "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas", escribió el presidente.En la misma serie de tuits, Trump dijo que hasta ahora no había invitado a Rapinoe a la Casa Blanca, pero ahora invitaba a todo el equipo, "gane o pierda"."Soy un gran fanático de la selección estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería primero GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!", le dijo.La disputa marcó la última politización de lo que solía ser una tradición de los presidentes de convidar a atletas exitosos al edificio más famoso de la nación.La defensa del equipo, Ali Krieger, salió rápidamente a apoyar a Rapinoe.Aumentando la temperatura de la disputa, se refirió a las múltiples denuncias de mujeres que aseguran haber sido agredidas sexualmente por Trump. El presidente ha asegurado que las acusaciones son falsas, y que incluso vienen de mujeres que buscan extorsionarlo por dinero."En lo que respecta al tuit de hoy del 'presidente', sé que las mujeres a las que no puedes controlar o toquetear te hacen enojar", escribió Krieger. "No apoyo a esta administración ni a su lucha contra los ciudadanos LGBTQ+, los inmigrantes y a los más vulnerables".Rapinoe apoyó la decisión de la exestrella de la NFL, Colin Kaepernick, de arrodillarse durante el himno nacional en los partidos para protestar por el racismo y la brutalidad policial.Inicialmente, ella también se arrodilló, pero luego prefirió estar de pie con el resto del equipo. Pero se negó a cantar o poner su mano sobre su corazón.Los equipos campeones de la NBA no han visitado la Casa Blanca desde que Barack Obama dejó el cargo, y los reyes del básquetbol de este año, los Toronto Raptors, no irán si reciben una invitación, según el escolta Danny Green.En 2018, el propio Trump emitió una cancelación de último minuto de su invitación a los Philadelphia Eagles, ganadores del Superbowl de la NFL, debido al apoyo del equipo para arrodillarse en protesta durante los himnos.