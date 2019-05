Trump defiende presencia de racistas y xenófobos en redes

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2019

How can it be possible that James Woods (and many others), a strong but responsible Conservative Voice, is banned from Twitter? Social Media & Fake News Media, together with their partner, the Democrat Party, have no idea the problems they are causing for themselves. VERY UNFAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de mayo de 2019

El presidente de EU, Donald Trump lanzó fuertes críticas contra la empresa estadounidense Facebook por haber bloqueado el sábado las cuentas de personalidades con posturas racistas, como Alex Jones —famoso por divulgar teorías conspirativas absurdas e información falsa—, luego de que la red social los declarara “individuos peligrosos”.“[Vigilaré de cerca] la censura de CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES en las plataformas de las redes sociales”, escribió el presidente de EE.UU. en su cuenta en Twitter, a la que también criticó por censurar a los republicanos y dar más voz a los demócratas."Estos son los Estados Unidos de América, ¡y tenemos lo que se conoce como LIBERTAD DE EXPRESIÓN! Estamos vigilando y vigilando, de cerca!!"El inquilino de la Casa Blanca insistió en que las cosas “cada vez se ponen peor y más difíciles” para los conservadores en Internet y defendió al actor James Woods, quien en un tuit había exigido que ahorquen a los que no apoyan a Trump y a los que piden sacarlo del poder.Del mismo modo, anunció su apoyo a los derechistas y racistas Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson y Laura Loomer, quienes también vieron restringidos los accesos a sus cuentas de Facebook por propagar material extremista y ofensivo.Tampoco se salvaron los medios de comunicación como CNN, MSNBC y los rotativos The Washington Post y The New York Times, pues Trump exigió a Twitter y Facebook suspender las cuentas de dichos medios por propagar “fake news” (noticias falsas) sobre Estados Unidos y su administración.Desde su llegada al poder en 2017, el polémico mandatario de EU ha estado en una constante guerra abierta contra cualquier medio que se atreve a criticarle a él o a sus seguidores.