Trump dice que hablaba con ‘sarcasmo’ cuando sugirió inyectarse desinfectante

"Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a los reporteros como usted, simplemente para ver qué ocurriría", afirmó Trump al ser preguntado por esa afirmación durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó un nuevo plan de rescate de casi 500.000 millones de dólares para ayudar a hospitales y empresas frente al coronavirus.

"Además, yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto, así que si hay una forma de hacer algo con eso, inyectándolo adentro (del cuerpo) o casi como una limpieza", afirmó Trump.



"Porque ¿ven ustedes? se mete en los pulmones y genera un caos tremendo en los pulmones, por eso sería interesante investigar eso. Para eso habrá que usar a los doctores médicos, pero a mí me suena interesante", añadió.

#Internacional: Numerosos médicos y científicos se apuraron a advertir al público que no ingiera o se inyecte desinfectantes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese que podría ser un tratamiento contra el coronavirus COVID-19.https://t.co/OjaITWeqDB — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 24, 2020

El presidente estadounidense,, una idea que ha generado una fuerte polémica y rechazo entre la comunidad médica en EU.La explicación de Trump no encaja con la proporcionada poco antes por su portavoz, Kayleigh McEnany, quien se limitó a indicar que eran los medios de comunicación quienes habían "sacado irresponsablemente de contexto" las palabras del presidente.Durante su rueda de prensa diaria este jueves,en salud de su Gobierno.El mandatario dijo que había preguntado sobre ese tema y sobre el uso de luz ultravioleta a William Bryan, el jefe de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de EU, que no es médico pero que estaba presente en la rueda de prensa del jueves.La afirmación dey llevó incluso a la compañía que fabrica el desinfectante de limpieza Lysol a emitir este viernes un comunicado en el que advierte de que sus productos no deben ingerirse o inyectarse en el cuerpo humano "bajo ninguna circunstancia".La portavoz de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, tachó de "peligrosa" la sugerencia de Trump e ironizó con que el mandatario no quiere dar fondos al Servicio Postal de EU, pero sí recomienda "que te inyectes Lysol en los pulmones".Preguntado este viernes por si recomienda en efecto eso, Trump respondió: "Por supuesto que no", pero añadió: "Sí creo que el desinfectante podría tener un muy buen efecto en las manos".Trump insistió en que él "no es médico" y eso es algo que los pacientes tienen que tratar con sus doctores, pero esta no es la primera vez que promueve un posible tratamiento del coronavirus en sus ruedas de prensa diaria.Después de que Trump exaltara los buenos efectos de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que sí se está usando en algunos pacientes de COVID-19, pero que aún forma parte de ensayos clínicos, un enfermo de coronavirus murió en Arizona después de ingerir una versión de ese químico que no estaba diseñada para el consumo humano, sino para limpiar acuarios.