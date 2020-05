Trump dice que se medica hidroxicloroquina para evitar el Covid

Escuchar Nota

Nuevo escándalo: El presidente de EU dice que esta tomando #hidroxicloroquina, desde hace 2 semanas.



El medicamento incrementa el riesgo de muerte.



La FDA desautorizó su uso vs el #COVID19.



Trump dice que tiene el consentimiento de su doctor pic.twitter.com/WTPShyM3y6 — Ariel Moutsatsos (@arielmou) May 18, 2020

"Comencé a tomarlo, porque creo que es bueno", dijo Trump. "He escuchado muchas buenas historias" y descartó los informes de efectos secundarios diciendo que: "todo lo que puedo decirles es que hasta ahora parece que estoy bien (de salud)".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está tomando la hidroxicloroquina, un medicamento tradicionalmente contra la malaria, para disminuir los síntomas si contrae el nuevo coronavirus, a pesar de que el medicamento no está comprobado para combatir el covid-19.y un suplemento de zinc diariamente "durante aproximadamente una semana y media".Trump pasó semanas impulsando el medicamento como una posible cura para el covid-19, en contra del consejo de diversos médicos de su administración. El medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata el nuevo coronavirus.El presidente estadunidense dijo que su médico no le recomendó el medicamento, pero lo solicitó al médico de la Casa Blanca.Trump ha impulsado repetidamente la hidroxicloroquina, pero no hay estudios grandes y rigurosos en que haya sido encontrado su uso seguro o efectivo para prevenir o tratar el covid-19.. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos advirtió del peligro sobre la mezcla de fármacos y ha dicho que la hidroxicloroquina solo debe usarse para el coronavirus en estudios formales.