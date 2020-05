Trump dice que toma hidroxicloroquina para prevenir el Covid-19

Escuchar Nota

“Comencé a tomarlo porque creo que es bueno”, declaró. “He escuchado muchas cosas buenas”.



Aunque no se ha demostrado que combata al nuevo coronavirus, el presidente demencionó hay un suplemento de zinc todos los días “durante ya una semana y media”.El presidenteen caso de que contraiga el nuevo coronavirus, a pesar de que no se ha demostrado que el fármaco sea eficaz contra el COVID-19.Trump dijo a los reporteros ha estado tomando hidroxicloroquina y un suplemento de zinc todos los días “durante ya una semana y media”. El mandatario pasó semanas promoviendo el fármaco como una cura potencial contra el COVID-19, contradiciendo las recomendaciones de muchos de los principales asesores de salud de su gobierno. El medicamento puede causar importantes efectos secundarios en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata al nuevo coronavirus.Trump dijo que su médico no le recomendó el fármaco, pero que se lo solicitó al doctor de la Casa Blanca.La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) advirtió el mes pasado a los profesionales de la salud que dicho fármaco no debe ser utilizado fuera de hospitales o de pruebas clínicas debido a que puede tener efectos secundarios de gravedad. Los reguladores emitieron la alerta después de recibir reportes de problemas cardiacos por su uso, incluyendo decesos, de algunos proveedores de servicios de salud.