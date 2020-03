Trump dice ‘virus chino’ y enciende ira de Pekín

Escuchar Nota

“China difunde informaciones erróneas de que nuestro ejército les transmitió el virus. En lugar de meterme en una polémica, dije: ‘Lo llamaré usando el país de donde viene’”, señaló Trump.



“No es lo mismo en absoluto”, protestó el jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo, señalando que las medidas de Washington apuntaban a “miembros de los organismos de propaganda chinos”.



En una llamada a Yang Jiechi, un alto responsable chino, Pompeo expresó su descontento porque los canales oficiales chinos “acusan ahora a Estados Unidos del Covid-19”.

Con información de Milenio.



Una controversia sobre el coronavirus y una nueva ola de expulsiones de periodistas estadunidenses en China: el tono entre Washington y Pekín se endureció ayer a pesar de la prioridad mundial para combatir la pandemia.A pesar de la enfurecida protesta de Pekín, el presidente, precisando que usaba ese términoLas autoridades chinas anunciaron este martes que los periodistas estadunidenses de los diarios The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal deben devolver sus credenciales de prensa dentro de dos semanas, lo que equivale a una expulsión de facto.Tres reporteros del The Wall Street Journal fueron expulsados en febrero.Según la diplomacia china, se trata de una respuesta a la decisión “escandalosa” de Washington de reducir el número de ciudadanos chinos autorizados a trabajar para cinco medios de Pekín en EU.“Espero que reconsideren” esta decisión que “impide que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo dentro del país”, agregó.The Washington Post también condenó el anuncio chino “particularmente lamentable porque ocurre en medio de una crisis mundial sin precedentes”, en la que limitar la información “no hace sino agravar la situación”.El término de “virus chino” había sido ya usado por Pompeo, que desde entonces no habla más que de “virus chino” o “virus Wuhan”, y el lunes fue retomado en un tuit de la cuenta de Trump, lo que alimentó la rabia de Pekín.EU debe “cesar inmediatamente sus acusaciones injustificadas contra China” dijo a la prensa el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.La agencia de noticias china Xinhua dijo que usar “términos racistas y xenófobos para culpar a otros países del brote revela la irresponsabilidad y la incompetencia de los políticos que solo intensifican el miedo al virus”.Sin pruebas científicas definitivas sobre el origen del virus, que fue detectado por primera vez en diciembre en Wuhan, Pekín exhorta a no lanzar un dedo acusador contra China.La semana pasada, un portavoz de la diplomacia china fue más allá, evocando sin pruebas la teoría que el ejército estadunidense pudo haber introducido el agente patógeno en su país.Pompeo subrayó que “ahora no es el momento de difundir desinformación y rumores extravagantes sino de unir a todos los países para luchar contra esta amenaza común”, según su despacho.La guerra de declaraciones reaviva las tensiones entre los dos países, constantes desde la llegada de Trump a la presidencia, en particular en lo que afecta al comercio.