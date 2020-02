Trump enviará a elementos para detener a migrantes en ‘ciudades santuario’

Escuchar Nota

"Si eres un jefe de policía y vas a hacer una detención por un delito relativamente menor, no envías un equipo de SWAT", dijo Kerlikowske al NYT en referencia a las fuerzas especiales de la policía.

dentro de una gran operación secreta para arrestar a migrantes indocumentados.Según informó The New York Times, que cita a dos funcionarios que conocen el operativo secreto, se espera que también se despliegue a esos agentes en San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark (Nueva Jersey). En Florida quedaron abolidas.El pasado lunes, el titular del Departamento de Justicia, William Barr, anunció demandará al estado de Nueva Jersey y al condado de King, Washington, donde se ubica Seattle, por las llamadas políticas santuario que obstaculizan la labor de las autoridades federales de migración., lugares donde las autoridades locales se niegan a cooperar con las autoridades federales para encontrar y deportar a indocumentados.Un vocero de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó al NYT que la agencia va a desplegar 100 agentes para trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia que se encarga de capturar a migrantes dentro del país para su deportación., según un correo electrónico interno visto por el periódico, que señala que entre los agentes habrá miembros de un grupo especial de la Patrulla Fronteriza conocido como BORTAC.Esas unidades tácticas, que operan en la frontera sur, se utilizan habitualmente en operaciones de alto riesgo contra individuos violentos y grupos criminales y del narco. Los agentes disponen de equipamiento y entrenamiento especial, incluida preparación como francotiradores.En las "ciudades santuario", su trabajo será apoyar a compañeros del ICE en sus operaciones habituales. Trump también sugirió hace meses en disparar en las piernas a migrantes para evitar que llegaran a los Estados Unidos.Según este servicio, el despliegue llega en respuesta a las políticas adoptadas por estas localidades que, según la agencia, están dificultando el trabajo de sus efectivos.Algunas ciudades, como Nueva York, han promulgado leyes que prohíben compartir información con las autoridades migratorias.Funcionarios de migración han enviado citaciones a Denver y la ciudad de Nueva York para solicitar información de migrantes que están por salir de prisión, o han pedido a cortes federales que emitan citaciones, una medida sumamente inusual que puede provocar que se sancione por desacato a las autoridades locales que no cumplan con la orden.Para el ex jefe de la Patrulla Fronteriza, Gil Kerlikowske, la decisión de usar el BORTAC es un "error significativo", pues estos agentes no están acostumbrados a trabajar en ciudades y pueden dar lugar a situaciones violentas.