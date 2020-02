Trump espera ser absuelto en juicio político

Escuchar Nota

Washington.- El presidente Donald Trump espera ser absuelto este día en el juicio de destitución en su contra, en el epílogo de un proceso que no le hizo mella y tras un discurso sobre el estado de la Unión que reveló la profunda grieta política que divide a Estados Unidos.



La Cámara de Representantes de mayoría demócrata sometió a Trump al juicio político tras acusarlo de abuso de poder y obstrucción del Congreso en diciembre por pedir a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden y congelara una ayuda militar crucial para ese país en conflicto.



Pero lejos de forzar su renuncia, como ocurrió con Richard Nixon en 1974, Trump espera ser absuelto por la mayoría republicana del Senado.



Si bien el cierre del juicio político no significa el fin de las investigaciones de los demócratas contra el mandatario, otorga a Trump impulso en su carrera por la reelección tras un tumultuoso primer mandato.



Pese a que nunca tuvo cotas de aprobación superiores al 50 por ciento durante su presidencia, Trump registró su mejor guarismo en víspera del veredicto: 49 por ciento, según Gallup.



Con una leal base en el ala derecha que frecuentemente atiborra sus actos públicos a lo largo del país, el presidente está convencido de que tiene la fuerza suficiente para volver a ganar.



A ello se suma el pasto que le dio el fiasco de la primaria del fracturado Partido Demócrata en Iowa el lunes, en el inicio de la carrera por la Casa Blanca, de las que todavía no hay resultados oficiales finales debido a fallas técnicas.