Trump estaría dispuesto a firmar paquete de estímulo antes de fin de año

“El presidente firmará la propuesta que McConnell adelantó ayer (lunes), y esperamos avanzar con eso”, dijo a reporteros en el Capitolio el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sobre la supuesta intención de Trump.

El presidente salienteparece cambiar de opinión como de ropa en cuanto al tema delEsta semana trascendió que el republicano -que aún no admite su derrota ante Joe Biden–La propuesta de McConnell, que sería una nueva versión de la medida deque se colgó en el Congreso federal, quedó esta semana opacada por la presentada por un grupo de legisladores de ambos partidos en el Senado.Trump no se ha expresado sobre el borrador de ley bipartidista evaluado en el Senado que servirá de base para lograr unDe hecho, el presidente saliente no emite declaraciones desde hace casi un mes sobre la posibilidad deEl 14 de noviembre pasado a través de un mensaje de Twitter, instó a Congreso a que apruebe un nuevo paquete de estímulo de la economía “grande” y “centrado”.Pero el llamado pareció quedar en oídos sordos., esto en medio de las conversaciones entre Mnuchin y Pelosi.Incluso, Trump llegó a decir que -después del 3 de noviembre- impulsaría la aprobación de un paquete de estímulo “tremendo”.En lugar de lo anterior, el derrotado continúa en negación sobre los resultados de las elecciones, yCalifornia certificó el viernes los resultados del 3 de noviembre y nombró a los 55 electores que se comprometieron a votar por Biden.Con ello, el demócrata obtuvo oficialmente la mayoría de votos necesarios en el Colegio Electoral para ocupar la Casa Blanca.En los pasados días,