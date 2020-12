Trump expresa ‘decepción’ con el fiscal general que negó el fraude electoral

Escuchar Nota

"Deberían estar investigando todo este fraude (…) y no han mirado demasiado, lo cual es una decepción, para serle honesto, porque hay un fraude masivo”, añadió Trump en declaraciones a los periodistas durante un acto en el Despacho Oval.

"Sin embargo, en una entrevista este martes con la agencia AP, el titular de Justicia afirmó que, hasta ahora, su departamento “no ha visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado un resultado diferente en las elecciones”.

“Deberían estar investigando todo esto. Esto no es algo civil, esto son cosas criminales, son cosas criminales muy malas”.

El presidente de Estados Unidos,, aseguró este jueves que, quien dijo esta semana que, mientras crecen los rumores de que podría despedirle.Preguntado por si sigue teniendo confianza en Barr, Trump dijo simplemente: “Pregúnteme eso de nuevo dentro de unas semanas”.Sus declaraciones llegaron poco después de que el diarioinformara de que, citando fuentes oficiales.Trump acostumbra a despedir de manera fulminante a miembros de su gabinete cuando percibe que su lealtad puede haber disminuido, yEl despido del fiscal general sería mucho más polémico, porque históricamente,, por lo que los presidentes no deben influir en sus investigaciones.Barr ha sido una de las figuras más leales a Trump en los casi dos años que lleva en el cargo, y no le ha importado que se borrase a menudo la línea entre su cometido presuntamente independiente como fiscal general y las prioridades de la Casa Blanca.El fiscal general echaba así un jarro de agua fría a las afirmaciones de Trump de que hubo un fraude mayúsculo en las elecciones del mes pasado, algo de lo que no hay ninguna prueba pero que el mandatario usa para no reconocer la victoria del presidente electo, Joe Biden.Barr recordó en su entrevista que el Departamento de Justicia examina crímenes, y se quejó de que, como las auditorías de resultados electorales.Trump pareció criticar ese argumento de Barr durante sus comentarios de este jueves, al asegurar:Este miércoles,, a pesar de que todos los estados clave han certificado ya los resultados y la victoria de Biden es clara.