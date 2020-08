Trump hará campaña contra Biden horas antes de su discurso en la Convención Demócrata

Escuchar Nota

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará el próximo jueves un suburbio de la ciudad natal de Joe Biden, su probable rival en las elecciones de noviembre, para intentar desacreditarle apenas unas horas antes de que el exvicepresidente acepte la candidatura demócrata a la Casa Blanca.



La campaña de reelección de Trump informó este sábado que el mandatario se desplazará el jueves 20 de agosto a Old Forge (Pensilvania) para dar un discurso “sobre el medio siglo en el que Joe Biden ha fallado a Estados Unidos”.



Old Forge es un suburbio de Scranton, la ciudad en la que Biden nació en 1942, y se encuentra en pleno corazón del cinturón industrial en el estado clave de Pensilvania, que Trump ganó por un escaso margen en 2016 y en el que los sondeos otorgan ahora una ligera ventaja al virtual candidato demócrata.



El mitin de Trump se producirá a las 15:00 h, pocas horas antes de que Biden acepte formalmente la nominación de su partido a la Presidencia de EU durante la última noche de la convención demócrata, que se celebrará de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus.



El exvicepresidente estadounidense tiene previsto dar su discurso el jueves desde Wilmington, Delaware, la ciudad donde reside y donde lanzó su carrera política hace medio siglo, en 1969, tres años antes de ser elegido senador.



La visita de Trump a Pensilvania se enmarca dentro de una gira por cuatro estados clave que comenzará el próximo lunes, el primer día de la convención demócrata, cuando volará a Minesota y Wisconsin para dar sendos mitines centrados en los “fracasos en cuanto a los empleos y la economía” de Biden, según la campaña del presidente.



El martes 18, Trump visitará la localidad fronteriza de Yuma, Arizona, para destacar los presuntos errores en “migración y seguridad fronteriza” de Biden.



La gestión de Trump de la pandemia de Covid-19, en la que negó la gravedad de la crisis y desafió las recomendaciones de los expertos sanitarios, contribuyó a su caída en los sondeos sobre intención de voto en los comicios del próximo 3 de noviembre.



La intensificación de la pandemia en varios estados de EU ha llevado a Trump a cancelar varios mitines e incluso su plan de celebrar una gran convención republicana presencial en Jacksonville, Florida, y no está claro si su gira de la semana que viene incluirá públicos multitudinarios en los actos de campaña.



El presidente aceptará el próximo 27 de agosto la nominación de su partido para presentarse a la reelección durante la convención republicana, que también será virtual.