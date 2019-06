Trump humilla a su jefe de Gabinete en televisión nacional

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.



El presidente Donald Trump es conocido por humillar a sus funcionarios, como ocurrió en el exfiscal general Jeff Sessions, aunque la mayoría de sus exabruptos ocurren en privado, pero en esta ocasión no solo se olvidó de que había gente alrededor, sino de que ¡lo estaban grabando!.Resulta que el mandatario estaba en medio de una entrevista con el periodista George Stephanopoulos de ABC News, cuando su jefe de Gabinete, Mick Mulvaney, comenzó a toser, provocando la molestia del mandatario, quien cambió su actitud y echó a uno de sus funcionarios de mayor confianza de la Oficina Oval.El tenso momento se transmitió el domingo a nivel nacional en el especial de ABC, durante el cual Stephanopoulos hace preguntas al mandatario sobre la investigación del exfiscal especial Robert Mueller, así como el expresidente Barack Obama y las investigaciones del FBI, así como números de encuestas a la baja, así como los reportes de sus finanzas que el Congreso busca obtener.Se trataba de una parte sustancial de la entrevista, lo que habría molestado al presidente Trump sentirse interrumpido, fuera de concentración.“Vamos a hacer eso otra vez, él está tosiendo en medio de mi respuesta”, dice Trump cuya molestia va en aumento. “No me gusta eso, ya sabes, no me gusta eso”.El mandatario se dirige a alguien fuera de cámara, que resulta ser Mulvaney.“Si vas a toser, por favor, sal de la habitación”, expresa molesto el presidente Trump a su funcionario. “Tú… simplemente no puedes, simplemente no puedes toser. Chico, oh, chico”.