Trump impugna decisión de Tribunal Federal para poder bloquear a personas en Twitter

El presidente estadunidense, Donald Trump , impugnó una decisión de un tribunal federal de apelaciones que dictaminó que violó la Constitución deal bloquear a personas cuyas opiniones no le gustaban de su cuenta deDe acuerdo a documentos judiciales que fueron presentados este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Trump solicitó una nueva audiencia al pleno del Segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Nueva York, al calificar el fallo de 3-0 como ‘fundamentalmente descabellado’.El presidente de Estados Unidos, tiene más de 63 millones de seguidores en Twitter y a menudo usa su cuenta para hacer anuncios importantes.Un ejemplo de sus tuits es sobre la guerra comercial con China hicieron bajar bruscamente los precios de las acciones y del petróleo.Un panel de tres jueces confirmó el mes pasado un fallo judicial de mayo de 2018 que obligó a Trump a desbloquear a varias docenas seguidores.En el fallo de la corte de apelaciones, el juez de circuito Barrington Parker escribió: ‘La Primera Enmienda no permite a un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluir abiertamente a personas de un diálogo por internet porque expresaron puntos de vista con los cuales el funcionario no está de acuerdo’.Trump ha hecho de su cuenta @RealDonaldTrump , que abrió en 2009, una parte central y controvertida de su presidencia, al usarla para promover su agenda y atacar a los críticos.